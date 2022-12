A che ora inizia Ballando con le stelle 2022: orario messa in onda su Rai 1, 2 dicembre

A che ora inizia Ballando con le stelle 2022 oggi, venerdì 2 dicembre, su Rai 1? Questa sera, vista la decisione della Rai di trasmettere su Rai 1 la partita dei Mondiali Qatar 2022 Camerun-Brasile, lo show condotto da Milly Carlucci andrà in onda a partire dalle ore 22,05. Il programma andrà in onda fino alle ore 01,30. La durata complessiva della puntata di oggi sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le stelle 2022 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 2 dicembre 2022, alle 22,05 su Rai 1. Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia oggi – 2 dicembre – Ballando con le stelle 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 11 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dall’8 ottobre 2022 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. La finale andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022. In mezzo una pausa di 2 settimane a causa dei Mondiali Qatar 2022. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):