Perché Avanti un altro oggi non va in onda su Canale 5: il motivo

Perché Avanti un altro oggi – mercoledì 18 gennaio 2023, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Paolo Bonolis non verrà trasmesso per lasciare spazio al Tg5 e a Striscia la Notizia che, a loro volta, cambiano orario perché alle ore 20 su Canale 5 andrà in onda in diretta da Riad (Arabia Saudita) la partita di Supercoppa italiana Milan-Inter. Per rivedere Avanti un altro bisognerà aspettare “appena” 24 ore: già domani – giovedì 19 gennaio – tutto tornerà alla normalità con la solita programmazione.

Il programma, nato da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è iniziato ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 dal 5 settembre 2011 con la conduzione di Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti. Il programma è nato come esperimento nella fascia preserale del palinsesto di Canale 5, alternandosi al game show The Money Drop in sostituzione del game show Chi vuol essere milionario? (andato in onda per undici anni nella fascia preserale di Canale 5), entrambi condotti da Gerry Scotti.

Dopo le prime due edizioni, condotte da Paolo Bonolis in solitaria, nella terza e quarta edizione quest’ultimo ha condotto il programma in staffetta con Gerry Scotti. Dalla quinta edizione il programma è condotto nuovamente da Bonolis in solitaria in alternanza con Caduta libera condotto da Gerry Scotti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Avanti un altro non va in onda, ma dove vedere il programma di Bonolis in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 18,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la rete internet.