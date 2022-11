Attraverso i miei occhi: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 15 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Attraverso i miei occhi, film del 2019 diretto da Simon Curtis con protagonisti Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2008 L’arte di correre sotto la pioggia, scritto da Garth Stein. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Seattle. Il golden retriever Enzo, chiamato così in onore di Enzo Ferrari, sta aspettando che Denny Swift, suo padrone e suo migliore amico, torni a casa. Quando Denny finalmente arriva, trova Enzo morente: il cane inizia così a raccontare la storia della sua vita. La storia di Enzo inizia quando viene adottato, ancora cucciolo, da Denny, un pilota di auto da corsa. Un giorno Denny incontra una ragazza di nome Eve: tra i due è subito amore a prima vista e si sposano dopo un anno. Tuttavia il padre di Eve, Maxwell, non vede di buon occhio la relazione tra i due a causa del lavoro di Denny, che lo costringe a stare spesso lontano da casa: in effetti, quando Eve rimane incinta della loro figlia Zoe, partorisce in casa alla sola presenza di due ostetriche e di Enzo, poiché Denny è impegnato nell’ennesima gara. Per alcuni anni gli Swift formano una famiglia felice, fino al giorno in cui Eve, mentre sta passeggiando con Enzo, viene colta da un malore, in seguito al quale le viene diagnosticato un tumore al cervello che non le lascerà scampo. Alla morte della donna, Maxwell e la moglie Trish annunciano a Denny la loro intenzione di chiedere l’affidamento esclusivo di Zoe, giustificando la loro decisione con il fatto che le ripetute assenze di Denny lo renderebbero inadeguato a ricoprire il ruolo di genitore.

Attraverso i miei occhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attraverso i miei occhi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Milo Ventimiglia: Denny Swift

Amanda Seyfried: Avery “Eve” Swift

Kathy Baker: Trish

Martin Donovan: Maxwell

Gary Cole: Don Kitch

Al Sapienza: Luca Pantoni

Ryan Keira Armstrong: Zoe Swift bambina

Lily Dodsworth-Evans: Zoe Swift adolescente

McKinley Belcher III: Mark Finn

Ian Lake: Mike

Andres Joseph: Tony

Quante puntate

Quante puntate sono previste di Attraverso i miei occhi su Canale 5? Essendo un film andrà tutto in onda in un’unica serata dalle ore 21,40 alle ore 23,50. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) del film è di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Attraverso i miei occhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 novembre 2022 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.