Attacco al potere: trama e cast del film in onda su Rai 2

Questa sera, 19 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Attacco al potere, film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla Vigilia di Natale, in un incidente d’auto, la first lady degli USA perde la vita insieme a quattro uomini della sicurezza. Mike Banning, uno degli agenti facenti parte della scorta viene sollevato dal suo incarico per aver prestato soccorso unicamente al presidente e non alla first lady.

Diciotto mesi dopo, l’ex agente si ritrova a lavorare dietro una scrivania del Ministero del Tesoro, senza però mai abituarsi al nuovo e semplice stile di vita. Un giorno, in occasione della visita del primo ministro della Corea del Sud alla Casa Bianca, proprio durante il summit nello studio ovale, una cannoniera volante AC-130 in volo sul palazzo presidenziale inizia a crivellare di colpi l’edificio, neutralizzando tutte le guardie presidenziali sul tetto. Poco dopo, nascosti all’interno di veicoli civili, diversi terroristi irrompono nella Casa Bianca. Il presidente Asher viene portato nel bunker presidenziale situato nei sotterranei dell’edificio e sequestrato dai terroristi infiltrati nella delegazione Sud Coreana, capitanati da Kang Yeonsak, famigerato terrorista nordcoreano, che nello stesso frangente uccide il premier della Corea del Sud.

Kang contatta il facente funzioni del presidente, il presidente della Camera dei rappresentanti Allan Trumbull, annunciando che se gli Stati Uniti non ritireranno le loro truppe dalla zona demilitarizzata Coreana giustizierà ogni ostaggio in suo possesso. Nel frattempo tortura uno dei membri dello staff presidenziale chiedendogli un misterioso codice Cerbero, che ottiene in poco tempo.

Mike riesce ad entrare nella struttura e a mettersi in contatto con lo stato maggiore americano, che gli rivela gli scopi dell’attacco, e che lo mette a corrente che i codici che il terrorista vuole estorcere fanno parte di un protocollo di sicurezza situato nel bunker presidenziale, in grado di distruggere testate nucleari e rendere il Paese vulnerabile ad un attacco missilistico.

Mike intanto prosegue la sua avanzata verso il presidente: prima salva il figlio del capo di Stato e poi neutralizza Forbes, un agente traditore della scorta del Presidente.

Intuendo il piano di Kang, Banning si reca al bunker, dove il terrorista Nord Coreano è intenzionato a far detonare i missili all’interno dei silos, in modo da distruggere definitivamente gli Stati Uniti. L’agente americano, giunto repentinamente, ingaggia con il terrorista uno scontro brutale, in cui Kang rimane ucciso, e riesce fortunosamente a disattivare Cerbero, salvando così il presidente e nello stesso tempo il Paese.

Cast

Di seguito il cast completo del film Attacco al potere:

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Presidente Benjamin Asher

Morgan Freeman: Presidente della Camera Allan Trumbull

Angela Bassett: Lynne Jacobs

Dylan McDermott: Agente speciale Dave Forbes

Rick Yune: Kang Yeonsak

Radha Mitchell: Leah Banning

Cole Hauser: Agente Roma

Melissa Leo: Ruth McMillan

Robert Forster: Generale Edward Clegg

Finley Jacobsen: Connor Asher

Ashley Judd: First Lady Margaret Asher

Sean O’Bryan: Ray Monroe

Tory Kittles: Agente Jones

Personaggi Attacco al potere

Volete saperne di più sui personaggi principali di Attacco al potere in onda oggi su Rai 2? Ecco alcune informazioni:

Aaron Eckhart è il presidente degli Stati Uniti d’America Benjamin Asher, estremamente legato alla sua famiglia, che, dopo la morte della moglie, cerca in tutti i modi di restare il più possibile vicino al figlio nonostante gli importanti impegni.

Gerard Butler è Mike Banning, ex agente di sicurezza del presidente e protagonista del film, che con coraggio riesce e salvare il presidente e uccidere il leader dei terroristi.

Morgan Freeman è lo Speaker (Presidente della Camera), che, dopo il rapimento del presidente e del vicepresidente, viene nominato dal pentagono Capo temporaneo della Nazione col tentativo di trattare coi terroristi e salvare la situazione.

Rick Yune è Kang Yeonsak, leader nordcoreano dei terroristi che riesce a far attaccare la Casa Bianca e a rifugiarsi con tutto lo staff presidenziale nel bunker dove ucciderà il primo ministro sudcoreano, prenderà il comando assoluto, e prenderà in ostaggio il presidente degli Stati Uniti.

Ashley Judd è la first lady Margareth Asher, che rimane uccisa in un incidente d’auto diciotto mesi primi dell’attacco. Curiosità: Winona Ryder fu la prima scelta della casa di produzione per la parte della First lady degli Stati Uniti d’America, ma poi il cambio di programma.

