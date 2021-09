Attacco al potere 3: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Attacco al potere 3 è il film in onda questa sera, lunedì 20 settembre 2021, in prima visione su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di un thriller del 2018, diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler e Morgan Freeman, terzo capitolo dell’omonima saga. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Attacco al potere 3? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Ric Roman Waugh vede il ritorno di Gerard Butler nei panni dell’agente dei servizi segreti Mike Banning. In questo terzo capitolo dell’adrenalinica saga action assisteremo a una sorprendente e inaspettata svolta: sarà infatti il nostro eroe Banning ad essere costretto alla fuga, braccato dalla polizia e dagli agenti dell’FBI. Accusato di essere un nemico dello Stato e di aver addirittura attentato alla vita del Presidente degli Stati Uniti, Allan Trumbull (Morgan Freeman), di cui è la guardia personale, Banning è costretto a cercherà di scoprire e rivelare la vera minaccia. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da Nick Nolte, new entry nel cast.

Attacco al potere 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Attacco al potere 3? Oltre ai protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman, e Nick Colte, troviamo Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Danny Huston, Piper Perabo e Tim Blake Nelson nel ruolo del vice presidente degli Stati Uniti Kirby. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gerard Butler: Mike Banning

Morgan Freeman: presidente Allan Trumbull

Danny Huston: Wade Jennings

Michael Landes: Sam Wilcox

Tim Blake Nelson: vicepresidente Martin Kirby

Nick Nolte: Clay Banning

Piper Perabo: Leah Banning

Jada Pinkett Smith: agente Helen Thompson

Lance Reddick: David Gentry

Chris Browning: James Haskell

Frederick Schmidt: Travis Cole

Joseph Millson: agente Ramirez

Sapir Azulay: agente Peterson

Ori Pfeffer: agente Murphy

Brendan Kelly: camionista

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Attacco al Potere 3, questa sera su Italia 1 dalle 21.20 in prima visione.

Streaming e tv

Come fare per vedere Attacco al potere 3 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 20 settembre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.