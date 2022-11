Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 4 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, film del 2018 diretto da Anthony Maras. Il film narra i fatti accaduti durante gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2008 sbarca dal Pakistan, nel quartiere di Colaba a Mumbai, una piccola imbarcazione con dieci giovani armati fino a denti. Attaccheranno la grande città indiana colpendo nel nome di Allah punti di grande concentrazione umana, come la stazione ferroviaria, e luoghi simbolici dell’opulenza e dell’influenza occidentale, come l’hotel a cinque stelle Taj Mahal. Qui un cameriere coraggioso, una coppia per metà americana che ha appena avuto un figlio, un imprenditore e puttaniere russo, uno chef abituato alla leadership e molti altri cercano di sopravvivere al massacro in corso.

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dev Patel: Arjun

Armie Hammer: David

Nazanin Boniadi: Zahra

Tilda Cobham-Hervey: Sally

Anupam Kher: Hemant Oberoi

Jason Isaacs: Vasilij

Streaming e tv

