Assassin Club: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Assassin Club, film del 2023, diretto da Camille Delamarre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un assassino, al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo; senza immaginare che gli obiettivi siano a loro volta assassini assunti per ucciderlo. Trasformandosi dunque da cacciatore a preda, la sua unica possibilità per sopravvivere è scoprire la misteriosa mente che si cela dietro al piano mortale.

Assassin Club: il cast

Abbiamo visto la trama di Assassin Club, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Golding: Morgan Gaines

Daniela Melchior: Sophie

Sam Neill: Jonathan Caldwell

Noomi Rapace: Falk

Anastasia Doaga: Jonna

Gabriele Rossi: Pablo Martinez

Jimmy Jean-Louis: ispettore Leon

Bruno Bilotta: Lesek

Massimo Rosa: Demir

Streaming e tv

Dove vedere Assassin Club in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 4 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.