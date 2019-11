Ascolti tv venerdì 8 novembre 2019: la finale di Tale e Quale Show si aggiudica la prima serata

Ascolti tv venerdì 8 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera Rai 1 ha trasmesso la finale di Tale e Quale Show 9 (qui il vincitore). Rai 2 ha mandato in onda la serie NCIS Los Angeles e, a seguire, Criminal Minds. Per Rai 3 invece è toccato allo speciale 1989 – Cronache dal Muro di Berlino. Su Rete 4 gli spettatori hanno potuto seguire la nuova puntata di Quarto Grado, mentre su Canale 5 è andata in onda la fiction L’Isola di Pietro 3. Italia 1 ha trasmesso il film Jupiter – Il destino dell’universo. La7, invece, ha mandato in onda il programma Propaganda Live. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 8 novembre?

Ascolti tv 8 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

La prima serata di ieri, venerdì 8 novembre 2019, ha visto trionfare su Rai1 la finale del torneo di Tale e Quale Show 9, che ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share. Al secondo posto la fiction L’Isola di Pietro 3 (Canale 5) che ha conquistato 2.964.000 ascolti tv pari al 13.9% di share. Le serie tv trasmesse da Rai2 NCIS Los Angeles e Criminal Minds hanno conquistato rispettivamente 994.000 spettatori (4,1%) e 732.000 spettatori pari (3.4%). Per la trasmissione Quarto Grado sono stati invece 1.352.000 spettatori, con il 7.3% di share.

Passando a Italia 1, il film Jupiter – Il destino dell’universo è stato seguito da 1.164.000 spettatori, ottenendo il 5.2% di share. Lo speciale di Ezio Mauro su Rai3 1989 – Cronache dal Muro di Berlino è stato visto da 1.003.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Propaganda Live (La7) ha conquistato 872.000 ascolti tv con uno share del 4.7%. Infine, gli appassionati hanno potuto seguire Masterchef su Tv8, che ha raccolto 512.000 spettatori con il 2.4%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza ottiene il 5.4% con 1.316.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Il programma più visto in prima serata è stato i Soliti Ignoti che segna 5.912.000 spettatori con il 23.1% di share. Non delude su Rai1 l’ultima puntata con Viva Raiplay, con Fiorello che ottiene 5.352.000 spettatori con il 21.6%. Striscia la Notizia (Canale 5) registra una media di 4.516.000 spettatori con uno share del 17.8%, mentre su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 740.000 spettatori con il 2.9%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto su Rai 1 3.487.000 ascolti tv (20.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.048.000 spettatori (24.6%). A seguire il programma di Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida, che ha ottenuto 2.373.000 spettatori (14.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.790.000 spettatori (19%). Su Rai2 – dalle 17.32 alle 19.32 – la partita di calcio Italia-Georgia, valida per le Qualificazioni agli Europei femminili, ha ottenuto 688.000 spettatori pari al 4.5%.

