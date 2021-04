Ascolti tv venerdì 23 aprile: Top dieci, Felicissima sera, Lo spietato

Ascolti tv venerdì 23 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Top Dieci con Carlo Conti. Su Canale 5 una nuova puntata di Felicissima sera con Pio e Amedeo. Su Rai 2 la serie NCIS. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine. Su Rai 3 il film Lo spietato. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 23 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 l’esordio di Top Dieci ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Felicissima Sera ha incollato davanti al video 4.013.000 spettatori con uno share del 21,1%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha interessato 1.322.000 spettatori (4,9%), mentre Clarice 731.000 spettatori (2,9%). Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha raccolto 795.000 spettatori pari al 3,8%. Su Rai 3 Lo spietato è seguito da 1.148.000 spettatori con il 4,6%. Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato un ascolto medio di 1.566.000 spettatori (8,1%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.024.000 spettatori con il 5,4%. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto ha segnato 280.000 spettatori (1,2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.859.000 spettatori pari al 18,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha raccolto una media di 4.682.000 spettatori con il 17,7%. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 975.000 spettatori (3,7%). Su Italia 1 C.S.I. ha conquistato 1.157.000 spettatori con il 4,5%. Su Rai 3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.722.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole da 1.829.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha informato 1.413.000 individui all’ascolto (5,7%) nella prima parte e 1.335.000 (5,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.205.000 spettatori (8,5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità è visto da 4.378.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale 5 Avanti un Altro! ha convinto 3.503.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 500.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. 989.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Amici è seguito da 755.000 spettatori (4.5%) e C.S.I. è visto da 514.000 spettatori (2.4%). Su Rai 3 Tg Regione informa 3.136.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.239.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 871.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 131.000 spettatori (0.7%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 23 aprile

Su Rai 1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 920.000 spettatori (14.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.848.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.632.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai 2 I Fatti Vostri segna 475.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 917.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 200.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 809.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset a 871.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 Elisir è seguito da 468.000 spettatori (7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.087.000 spettatori (11.2%); Quante Storie conquista 1.046.000 spettatori (7.7%); Passato e Presente arriva a 812.000 spettatori (5.1%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 126.000 spettatori con l’1%.

