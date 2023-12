ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 dicembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un professore 2. Su Rai 2 Natale a Londra. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Le Iene presentano: inside. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 15 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 15 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la semifinale di The Voice Kids 2 – dalle 21:41 alle 00:19 – ha ottenuto 3.571.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 – dalle 21:39 alle 00:54 – è stata seguita da 2.754.000 spettatori con uno share del 20.1%. Su Rai 2 The Rookie conquista 581.000 spettatori con il 3.5% (primo episodio in prima tv a 686.000 e il 3.6%, secondo episodio in prima tv a 604.000 e il 3.5%, terzo episodio in replica a 439.000 e il 3.2%). Su Italia 1 La Furia dei Titani ottiene 684.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 Il Bambino Nascosto in prima tv è visto da 697.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.043.000 spettatori (7.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 793.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 220.000 spettatori (1.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 422.000 spettatori con il 2.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti conquista 4.056.000 spettatori con il 21.8% mentre Affari Tuoi registra 4.627.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale 5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.059.000 – 16.2%), Striscia la Notizia ottiene 3.321.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai 2 TG2 Post sigla 616.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.282.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.149.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole segna 1.499.000 spettatori (7.8%). Su Rete 4 Stasera Italia ha conquistato 761.000 spettatori (4%) nella prima parte e 653.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 1.513.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 444.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 415.000 spettatori (2.2%). Su Real Time Casa a Prima Vista sigla 468.000 spettatori pari al 2.5%.