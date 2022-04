Ascolti tv venerdì 15 aprile: Via Crucis, Big Show, Propaganda Live

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 aprile 2022? Su Rai 1 è andata in onda la Via Crucis con Papa Francesco. Su Rai 2 Noah. Su Rai 3 Luigi Proietti detto Gigi. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Big Show. Su Italia 1 Rocky. Su La7 Propaganda live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 15 aprile 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 15 aprile 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 15 aprile 2022, su Rai1 il Rito della Via Crucis dalle 20:59 alle 22:34 ha conquistato 4.307.000 spettatori pari al 20.4% di share, mentre Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina dalle 20:36 alle 23:15 registra un netto di 2.451.000 spettatori pari al 13%. Su Canale5 Big Show ha incollato davanti al video 1.783.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Noah arriva a 772.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rocky ha raccolto 717.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Luigi Proietti detto Gigi è seguito da 1.030.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.176.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live – Diario di Guerra registra 492.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 327.000 spettatori (1.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 578.000 spettatori (2.9%). Su RaiPremium Nero a Metà 3 sigla .000 spettatori (%). Su La5 Ultima Fermata è la scelta di .000 spettatori (%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida interessa .000 spettatori (%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.153.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 832.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.160.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.170.000 spettatori pari al 5.9% (presentazione a 654.000 e il 3.4%) e Un Posto al Sole da 1.471.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 918.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 1.081.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.246.000 spettatori (6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 382.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 270.000 spettatori (1.3%).