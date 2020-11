Ascolti tv venerdì 13 novembre: Tale e Quale Show, Gf Vip, Freedom

Ascolti tv venerdì 13 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 13 novembre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 13 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – Tale e Quale Show: 4.187.000 spettatori (18,7% di share)

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.150.000 (17,7%)

Nove – Fratelli di Crozza: 1.777.000 (6,7%)

Rai2 – NCIS: 1.661.000 (5,9%)

Italia 1 – Freedom: 1.253.000 spettatori (5,9%)

Rete4 – Quarto Grado: 1.199.000 (5,9%)

La7 – Propaganda Live: 1.057.000 (5,3%)

Rai3 – Titolo V: 684.000 (3%)

TV8 – Quattro Ristoranti: 352.000 (1,5%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai1 – Soliti Ignoti: 5.175.000 spettatori (18,7%)

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.847.000 (17,4%)

La7 – Otto e Mezzo: 2.355.000 (8,5%)

Rai3 – Un Posto al Sole: 1.768.000 (6,4%)

Rete4 – Stasera Italia News: 1.442.000 (5,3%)

Rai2 – Tg2 Post: 1.414.000 (5,1%)

Italia1 – CSI: 1.187.000 (4,3%)

Nove – Deal with It: 703.000 (2,6%)

TV8 – Guess my Age: 601.000 (2,2%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 – L’Eredità: 4.992.000 spettatori (22%)

Canale 5 – Caduta Libera: 4.096.000 (18,4%)

Rai3 – Blob: 1.370.000 (5,3%)

Rai2 – NCIS: 1.198.000 (4,7%)

Rete 4 – Tempesta D’Amore: 892.000 (3,6%)

Italia 1 – CSI NY: 638.000 (2,6%)

La7 – The Good Wife: 247.000 (1,4%)

TV8 – Cuochi d’Italia: 331.000 (1,4%)

Nove – Little Big Italy: 274.000 (1,2%).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la diciottesima puntata, i nominati oggi (13 novembre) Tale e Quale Show 2020: la classifica della nona puntata, vincitore serata