Ascolti tv venerdì 12 marzo: Canzone segreta, Ciao Darwin, Le Iene

Ascolti tv venerdì 12 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 12 marzo 2021? Su Rai 1 è andato in onda lo show Canzone segreta. Su Canale 5 lo storico programma di Bonolis e Laurenti, Ciao Darwin. Su Rai 2 The good doctor. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 invece Titolo V. Su Rete 4 Quarto Grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 12 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, venerdì 12 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta ha conquistato 4.168.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta ha raccolto davanti al video 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.380.000 spettatori pari al 5% di share mentre The Resident 2 905.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.335.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 480.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.549.000 spettatori con il 7.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.086.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su TV8 Venom ha segnato l’1.8% con 463.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.346.000 spettatori (5.1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.489.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.7% con 1.281.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.218.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.599.000 spettatori pari al 6.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.891.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.241.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.277.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.252.000 spettatori (8.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 548.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 572.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.381.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.197.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.572.000 spettatori con il 15.5% di share e Avanti un Altro! 3.868.000 con il 18.6% di share. Su Rai2 l’America’s Cup Speciale ha raccolto 418.000 spettatori (2.2%) e NCIS 956.000 (3.9%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 4.1% con 782.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.2% con 752.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.789.000 spettatori con il 16.7% di share e Blob segna 1.368.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.5% con 841.000 spettatori. Su La7 La7 Doc – Meraviglie senza Tempo interessa 131.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 349.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 219.000 spettatori (1%).

