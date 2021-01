Ascolti tv sabato 9 gennaio: Affari Tuoi, C’è Posta per Te, Kung Fu Panda

Ascolti tv sabato 9 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 9 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda Affari Tuoi – Viva gli sposi. Su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. Su Rai 2 la serie tv FBI. Su Italia 1 Kung Fu Panda. Su Rai 3 I Miserabili. Su Rete 4 Renegade – Un osso troppo duro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 9 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 9 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Canale 5 – C’è Posta per Te: 6.271.000 spettatori (27,9% di share)

Rai1 – Affari Tuoi: 4.314.000 (15,9%)

Rai2 -FBI: 1.319.000 (4,8%)

Italia1 – Kung Fu Panda: 1.261.000 (4,7%)

Rai3 – I Miserabili: 931.000 (4%)

La7 – Eden, Un Pianeta da Salvare: 682.000 (2,9%)

Rete4 – Renegade: 740.000 (2,8%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale 5 – Striscia la Notizia: 4.261.000 spettatori (15,8% di share)

Italia1 – CSI Miami: 1.203.000 (4,5%)

Rete4 – Stasera Italia Weekend: 1.235.000 (4,6%)

Rai3 – Le Parole della Settimana: 1.851.000 (6,8%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.245.000 (4,6%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – L’Eredità: 5.203.000 spettatori (22,4% di share)

Canale 5 – Caduta Libera: 3.739.000 (16,4%)

Rai2 – NCIS Los Angeles: 848.000 (3,3%)

Italia1 – CSI Miami: 659.000 (2,6%)

Rete4 – Tempesta d’Amore: 833.000 (3,3%)

Rai3 – Blob: 1.334.000 (5,2%)

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 9 gennaio

Notizia in aggiornamento…

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti Affari Tuoi – Viva gli sposi: quante puntate, durata e quando finisce C’è Posta per Te 2021: quante puntate, durata e quando finisce C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della prima puntata