ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 gennaio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Tali e Quali Show 2023. Su Rai 2 Blue Bloods. Su Rai 3 Città segrete – New York. Su Rete 4 Gran Torino. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Italia 1 Cattivissimo me 2. Su La7 Giochi di potere. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 7 gennaio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 7 gennaio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Tali e Quali 2023 ha conquistato 3.252.000 spettatori pari al 18.89 per cento di share. Su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te, con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ha raccolto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.16 per cento di share. Su Rai 2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini,ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (3.98 per cento). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 4.34 per cento di share. Su Rai 3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari ad uno share del 6.91 per cento. Su Rete 4 Gran Torino è stato visto da 525.000 spettatori con il 2.88 per cento di share. Su La7 il film Giochi di Potere ha interessato 386.000 spettatori con il 2.07 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignotiha interessato 4.237.000 spettatori con il 21.72 per cento. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha ottenuto 3.642.000 spettatori con il 18.71 per cento. Su Rai 2 TG2 Post segna 868.000 spettatori con il 4.41 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.253.000 spettatori (6.52 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 759.000 spettatori con il 4 per cento nella prima parte e 688.000 spettatori con il 3.5 per cento nella seconda parte. Su Rai 3 Le Parole ha interessato 1.400.000 spettatori pari al 7.16 per cento di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 688.000 spettatori con il 3.54 per cento.