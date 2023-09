Su Rai1 la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato 4.173.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 la riproposizione delfilm Odio l’Estate con Aldo Giovanni e Giacomo ha raccolto davanti al video 1.760.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Impossibile da Uccidere è seguito da 633.000 spettatori (4%). Su Italia1 L’Era Glaciale ha intrattenuto 827.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il mistero Henri Pick sigla 634.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Rocky totalizza un a.m. di 480.000 spettatori (3.4%). Su La7 – dalle 21.15 alle 21.56 – In Onda Prima Serata segna 750.000 spettatori e il 4.5%.

Su Canale5 Paperissima Sprint Estate registra 2.405.000 spettatori con il 14.4%. Su Rai2 Tg2 Post Estate arriva a 712.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.073.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la replica di Illuminate segna 391.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 774.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 743.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 791.000 spettatori (4.8%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.162.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.109.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera Story – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.497.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera Story ha convinto 1.754.000 spettatori (14.5%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

