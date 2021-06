Su Rai 1 la partita di Euro 2020 Italia-Svizzera ha appassionato 13.346.000 spettatori pari al 51.9%. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.275.000 spettatori pari al 6% di share. Su Rai 2 Pretty Little Stalker – Tra Le Pagine Della Pazzia ha interessato 573.000 spettatori pari al 2,3% di share. Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha intrattenuto 741.000 spettatori (3,1%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.031.000 spettatori pari ad uno share del 9,3%. Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 638.000 spettatori con il 3,3% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha registrato 235.000 spettatori con uno share dell’1,5%. Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 255.000 spettatori con l’1,1%.