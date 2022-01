ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 12 gennaio 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Sei mai stata sulla Luna? Su Rai 2 Kalipè. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Su Italia 1 Biancaneve e il cacciatore. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 12 gennaio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 gennaio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sei mai Stata sulla Luna?ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 12.4 per cento di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus ha raccolto davanti al video 7.890.000 spettatori pari al 33.2 per cento di share. Su Rai 2 Kalipèha interessato 747.000 spettatori pari al 3.2 per cento di share. Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatoreha catturato l’attenzione di 1.105.000 spettatori (5 per cento). Su Rai 3 Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosaha raccolto davanti al video 1.224.000 spettatori pari ad uno share del 5.5 per cento. Su Rete 4 Zona Biancatotalizza un a.m. di 808.000 spettatori con il 4.4 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 875.000 spettatori con uno share del 3.5 per cento nella prima parte e 754.000 (5.5 per cento) nella seconda.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.731.000 spettatori con il 18.1 per cento. Su Canale 5 Striscina la Notizinaregistra una media di 4.636.000 spettatori con uno share del 18.7 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna il 2.7 per cento con 721.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.058.000 spettatori con il 4.1 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.561.000 spettatori pari al 6.3 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.737.000 spettatori pari al 6.6 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.236.000 individui all’ascolto (4.9 per cento) nella prima parte e 1.006.000 (3.8 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.607.000 spettatori (6.2 per cento).