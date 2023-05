Su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 2.298.000 spettatori pari al 16.2%. Su Canale 5 la semifinale di Champions League Real Madrid – Manchester City ha raccolto davanti al video 5.020.000 spettatori pari al 23.2% di share (pre e post nel complesso: 3.535.000 – 16.4%). Su Rai2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto un ascolto medio di 1.824.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.393.000 spettatori pari al 9.9% (presentazione: 1.263.000 – 5.6%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.5% (presentazione: 788.000 – 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.016.000 spettatori con uno share del 5.6% mentre DiMartedì Più segna 336.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.497.000 spettatori con il 22.7%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 4.913.000 spettatori con il 22.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.502.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 – dalle 20.17 alle 20.32 – La Presentazione dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto 676.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.394.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.233.000 spettatori (6.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.679.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 723.000 individui all’ascolto (3.6%), nella prima parte, e 696.000 spettatori (3.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.476.000 spettatori (6.8%).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.955.000 spettatori (25.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.173.000 spettatori (28.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Story segna 1.879.000 spettatori (17.5%) mentre Avanti un Altro! Story ha interessato 2.751.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 482.000 spettatori (3.8%). The Rookie ha raccolto 706.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 393.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 521.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.125.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 916.000 spettatori con il 5.1%. La Gioia della Musica segna 879.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 667.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 165.000 spettatori (1.56%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 250.000 spettatori (1.8%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

