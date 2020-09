Ascolti tv martedì 29 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 29 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Imma Tataranni, mentre su Canale 5 Renato Zero ha festeggiato i suoi 70 anni con un evento musicale, Zero il folle. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 29 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 29 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la puntata in replica di Imma Tataranni ha interessato 3.581.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale 5 invece il concerto di Zero il folle ha catturato l’attenzione di 1.570.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai 2 Un’ora sola ti vorrei di Enrico Brignano ha coinvolto 1.763.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 1.336.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 976.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.124.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su TV8 Name That Tune ha segnato il 3.2% con 666.000 spettatori mentre sul Nove I Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 497.000 spettatori (2.5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.744.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.503.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.2% con 1.057.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.150.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.165.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.652.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.157.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.099.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.004.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 592.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 562.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.849.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.184.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.014.000 spettatori con il 15.7% di share e Caduta Libera 3.376.000 con il 19.4% di share.

