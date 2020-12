Ascolti tv martedì 22 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 22 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda Natale a casa Cupiello. Su Canale 5 Harry Potter e i doni della morte (parte 1). Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei – Per le feste. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Ufficiale e gentiluomo. Su La7 Enrico Mentana – Speciale Cos’è davvero Natale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 22 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Natale in Casa Cupiello ha conquistato 5.636.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha raccolto davanti al video 1.997.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei… per le Feste ha coinvolto 1.500.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.695.000 spettatori, pari al 9.3% di share. Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.178.000 spettatori: uno share del 5.3%. Su Rete4 Ufficiale e Gentiluomo totalizza un a.m. di 940.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – Cos’è davvero Natale ha registrato 517.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Caterina la Grande – Seconda Parte ha segnato l’1% con 244.000 spettatori mentre sul Nove G. I. Joe – La Vendetta ha coinvolto 336.000 spettatori, pari all’1,9 per cento di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto davanti allo schermo 5.458.000 spettatori con il 20.5 per cento di share. Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.138.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.6% con 961mila spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.016.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 I Topi ha coinvolto 952mila spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.657.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.224.000 persone davanti allo schermo nella prima parte (4.8%) e 1.139.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.833.000 spettatori (7%). Su TV8 4 Ristoranti ha appassionato 373.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco 447.000 spettatori, ovvero l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.682.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.418.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha segnato 2.082.000 spettatori con il 12.6% di share e Caduta Libera 3.301.000 con il 16.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 686.000 spettatori (3.6%) e NCIS 1.028.000 (4.4%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 2.7% con 508.000 spettatori e CSI Miami segna il 2% con 438.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.021.000 spettatori con il 13.7% di share e Blob raccoglie davanti allo schermo 1.162.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore ottiene il 4% di share con 925.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 231.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 315.000 (1.6%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 223.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 331.000 spettatori (1.6%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 22 dicembre

Rai 1

