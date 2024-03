Su Rai1 il debutto della seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.394.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.39 all’1 – la fiction in replica Incastrati, con Ficarra e Picone, ha incollato davanti al video 1.531.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha convinto 1.019.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1, dopo una presentazione a 1.174.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 10.2%. Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 455.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 708.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.213.000 spettatori con uno share del 7.5%.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.716.000 spettatori (23.2%) e Affari Tuoi conquista 5.834.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.160.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 464.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.331.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.260.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.672.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 682.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 spettatori (8%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.247.000 spettatori pari al 24.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.436.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.973.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.385.000 spettatori (21.7%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

