Ascolti tv lunedì 31 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 31 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film per la tv La classe degli asini, mentre su Canale 5 la seconda puntata della fiction L’ora della verità. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 31 agosto 2020?

Ascolti tv 31 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Ieri sera su Rai 1 il film La classe degli asini ha interessato 3.110.000 spettatori pari al 15% di share conquistando il podio della serata, mentre su Canale 5 la seconda puntata della miniserie L’ora della verità ha appassionato per la seconda sera di fila 1.898.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai 2 la puntata di Hawaii Five-0 ha coinvolto 1.108.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire NCIS New Orleans ha raggiunto 912.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.558.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.085.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 l’esordio di Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.073.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare in replica ha registrato 367.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 il finale di stagione di Gomorra 2 segna 711.000 spettatori con il 3.4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.724.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.341.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 948.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.041.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Vox Populi raccoglie 992.000 spettatori con il 4.7%. Un Posto al Sole raccoglie 1.439.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.424.000 individui all’ascolto (6.6%), nella prima parte, e 1.550.000 spettatori (6.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.257.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 – dalle 20.37 alle 21.29 – la prima puntata della nuova edizione di Guess My Age ha divertito 494.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove – dalle 20.34 alle 21.30 – l’esordio di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 504.000 spettatori con 2.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.618.000 spettatori (19.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.024.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 la replica di The Wall – Protagonisti ha raccolto 1.390.000 spettatori (11%) mentre The Wall ha interessato 2.359.000 spettatori (14.6%).

