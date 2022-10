Ascolti tv lunedì 3 ottobre: Sopravvissuti, Grande Fratello Vip, Presa Diretta

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 3 ottobre 2022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Sopravvissuti. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Colombiana. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 3 ottobre 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv lunedì 3 ottobre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction Sopravvissuti ha appassionato 3.623.000 spettatori pari al 19.6 per cento. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.313.000 spettatori pari al 25.1 per cento di share. Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.325.000 spettatori pari all’8.2 per cento di share. Su Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.062.000 spettatori (5.5 per cento). Su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 909.000 spettatori pari ad uno share del 4.7 per cento. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori con il 5.8 per cento di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 564.000 spettatori con uno share del 3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti raccoglie 4.790.000 spettatori con il 22.3 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.953.000 spettatori con uno share del 18.4 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 921.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Italia 1 NCIS New Orleans ha registrato 1.194.000 spettatori con il 5.6 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.294.000 spettatori (6.2 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.562.000 spettatori (7.2 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.167.000 individui all’ascolto (5.6 per cento) nella prima parte e 1.076.000 spettatori (5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.709.000 spettatori (7.9 per cento).