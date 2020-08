Ascolti tv lunedì 3 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 3 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda in replica la puntata del Giovane Montalbano, mentre su Rai 3 è terminata la messa in onda della serie tv Bodyguard. Su Canale 5 è andato in onda un altro film con Leonardo Pieraccioni. Su Rete 4 Forrest Gump. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 3 agosto 2020?

Ascolti tv 3 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Ieri sera su Rai 1 la replica del Giovane Montalbano ha interessato 4.268.000 spettatori agli ascolti pari al 23.7% di share stracciando nettamente Canale 5, dov’è andato in onda il film Il pesce innamorato con Leonardo Pieraccioni: la commedia ha interessato 1.866.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai 2 la puntata di Hawaii Five ha coinvolto 1.047.000 spettatori pari al 5.1% di share. NCIS New Orleans ha raccolto 829.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 la serie Bodyguard con l’ultima puntata ha raccolto davanti al video 826.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Cobra ha appassionato 686.000 spettatori agli ascolti con il 3.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 475.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 L’Immortale segna 390.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Cambia la Tua Vita con un Click ha raccolto 398.000 spettatori con il 2.1%

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ottiene 4.045.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.890.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.037.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 CSI ha registrato 755.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Vox Populi raccoglie 803.000 spettatori con il 4.2%. Un Posto al Sole raccoglie 1.280.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.146.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.329.000 spettatori (6.5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.082.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti ha divertito 497.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha raccolto 263.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Su Rai1 – dalle 18.15 alle 19.32 – Speciale TG1: Inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova ha ottenuto un ascolto medio di 2.939.000 spettatori (23.6%). Reazione a Catena Mix segna 2.765.000 spettatori e il 18.3%. Su Canale 5 la replica di The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.218.000 spettatori (10.1%) mentre The Wall ha interessato 2.073.000 spettatori (14.4%)

