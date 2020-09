ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 28 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Nero a Metà 2, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 28 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 28 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Nero a Metà, la seconda stagione, che ha conquistato 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio, confermandosi il canale più visto della serata. Al secondo posto su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha coinvolto 3.130.000 spettatori pari al 19.76% di share. Su Rai 2 Boss in Incognito ha interessato 1.484.000 spettatori pari al 6.17% di share, mentre su Italia 1 il film The Foreigner ha appassionato 1.463.000 spettatori (6.36%). Su Rai3 Presa Diretta ha interessato 1.529.000 spettatori pari ad uno share del 6.35%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha intrattenuto 863.000 spettatori con il 4.83% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha registrato 469.000 spettatori con uno share del 2.28%.