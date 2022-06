Ascolti tv giovedì 9 giugno: Don Matteo 12, Scherzi a parte, Hard kill

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 giugno 2022? Su Rai 1 è andata in onda una replica di Don Matteo. Su Rai 2 il film Copperman. Su Rai 3 la Diamond League di atletica. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Hard kill. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 9 giugno 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 9 giugno 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.880.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.959.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 989.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Hard Kill ha raccolto 933.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il signor Diavolo è seguito da 313.000 spettatori con il 2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori (8%). Su La7 Piazzapulita registra 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2022 segna 275.000 spettatori (1.8%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno in replica realizza un ascolto di 4.113.000 spettatori con il 22.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.135.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 733.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.247.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 l’Atletica Leggera è vista da 1.047.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 868.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 866.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.425.000 spettatori (7.7%).