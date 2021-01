Ascolti tv giovedì 7 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda la prima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Su Canale 5 Daydreamer. Su Rai 2 Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo. Su Rai 3 America 2021 – Speciale Tg3. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 7 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 7 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 6.059.000 spettatori pari al 24.5 per cento di share. Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali di un Sogno ha raccolto davanti al video 2.365.000 spettatori pari all’11 per cento di share. Su Rai 2 Miss Peregrine – La Casa dei ragazzi Speciali ha interessato 925.000 spettatori pari al 3.7 per cento di share. Su Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha catturato l’attenzione di 1.608.000 spettatori (6.1 per cento). Su Rai 3 America 2021 – Speciale Tg3 ha raccolto davanti al video 1.280.000 spettatori pari ad uno share del 4.7 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.281.000 spettatori con il 6.3 per cento di share. Su La7 Speciale Atlantide – La Notte americana ha registrato 1.083.000 spettatori con uno share del 5.2 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.856.000 spettatori con il 21.1 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.809.000 spettatori con uno share del 17.1 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 4.6 per cento con 1.296.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.101.000 spettatori con il 4 per cento. Su Rai 3, secondo gli ascolti tv di ieri, Che Succ3de? ha totalizzato 1.511.000 spettatori pari al 5.6 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.807.000 spettatori pari al 6.5 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.517.000 individui all’ascolto (5.6 per cento) nella prima parte e 1.343.000 (4.8 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.251.000 spettatori (8.1 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.698.000 spettatori (20 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.469.000 spettatori (24.7 per cento). Su Canale 5, stando agli ascolti tv, Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.561.000 spettatori con il 14.1 per cento di share e Caduta Libera 3.730.000 con il 17.1 per cento di share.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 7 gennaio

Su Rai 1 Uno Mattina – Prima Pagina ha raccolto 613.000 telespettatori con il 13.9 per cento di share e Uno Mattina 1.219.000 spettatori (18.8 per cento); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.074.000 spettatori con il 17.6 per cento di share. Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.179.000 spettatori (18.2 per cento) nella prima parte, 1.118.000 (18.4 per cento) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.2 per cento con 206.000 spettatori.

