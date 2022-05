Ascolti tv giovedì 5 maggio: Don Matteo 13, Big Show, Piazzapulita

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 maggio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Don Matteo 13. Su Rai 2 A Napoli non piove mai. Su Rai 3 Ladies in black. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Big Show. Su Italia 1 Jason Bourne. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 5 maggio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 5 maggio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la sesta puntata di Don Matteo 13 ha interessato 6.282.000 spettatori pari al 31.5 per cento. Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma ha raccolto davanti al video 1.554.000 spettatori pari al 7.9 per cento di share. Su Rai 2 A Napoli non Piove Mai ha interessato 658.000 spettatori pari al 3.2 per cento di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha intrattenuto 959.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rai 3 Ladies in Black ha raccolto davanti al video 787.000 spettatori pari ad uno share del 3.8 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.129.000 spettatori con il 7.4 per cento di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 823.000 spettatori con uno share del 5.5 per cento. Su Tv8 l’incontro di Conference League Roma-Leicester segna 1.825.000 spettatori con l’8.5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.038.000 spettatori con il 23.1 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.413.000 spettatori con uno share del 15.6 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 772.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.362.000 spettatori con il 6.4 per cento. Su Rai 3 Bangla raccoglie 846.000 spettatori (4.2 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.548.000 spettatori (7.1 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4.9 per cento) nella prima parte e 798.000 spettatori (3.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.666.000 spettatori (7.7 per cento).