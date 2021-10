ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 30 settembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Fino all’ultimo battito. Su Rai 2 il film Con Air. Su Rai 3 Lui è peggio di me. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 lo show Star in the star. Su Italia 1 Chicago Med. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 30 settembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 30 settembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la seconda puntata di Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8 per cento. Su Canale 5 la terza puntata di Star in the Star ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari al 10.6 per cento di share. Su Rai 2 Con Air ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.6 per cento di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8 per cento). Su Rai 3 la seconda puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.8 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 853.000 spettatori con il 5.6 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.042.000 spettatori con uno share del 6.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.553.000 spettatori con il 19.6 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.681.000 spettatori con uno share del 15.9 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 825.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.154.000 spettatori con il 5 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? raccoglie 1.075.000 spettatori (4.9 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.531.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 882.000 individui all’ascolto (3.9 per cento) nella prima parte e 865.000 spettatori (3.7 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.540.000 spettatori (6.7 per cento).