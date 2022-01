ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 13 gennaio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani. Su Rai 2 Costa Concordia: cronaca di un disastro. Su Rai 3 Il tabaccaio di Vienna. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Milan-Genoa di Coppa Italia. Su Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 13 gennaio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 gennaio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione di Doc – Nelle tue Maniha conquistato 7.054.000 spettatori pari al 30.4 per cento di share. Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Genoa ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 13.3 per cento di share. Su Rai 2 Costa Concordia: Cronaca di un Disastroha interessato 1.016.000 spettatori pari al 4.2 per cento di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segretiha catturato l’attenzione di 1.311.000 spettatori (6.7 per cento). Su Rai 3 Il Tabaccaio di Viennaha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.4 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovesciototalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.6 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 4.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.001.000 spettatori con il 23.5 per cento. Su Canale 5 Striscina la Notizinaregistra una media di 3.371.000 spettatori con uno share del 13.5 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna il 3.7 per cento con 948.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.569.000 spettatori con il 6.1 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.237.000 spettatori pari al 5 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.624.000 spettatori pari al 6.4 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 942.000 individui all’ascolto (3.8 per cento) nella prima parte e 1.005.000 (3.9 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.758.000 spettatori (6.9 per cento).