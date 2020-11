Ascolti tv domenica 8 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 8 novembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de L’allieva 3 – L’ultima cena, mentre su Canale 5 è andato in onda l’appuntamento solito della domenica con Live – Non è la D’Urso. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 8 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 8 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’ultima puntata de L’Allieva 3 ha coinvolto 5.105.000 spettatori pari al 21.3% di share, mentre su Canale 5 la puntata di Live non è la D’Urso ha appassionato 2.098.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai 2 la puntata di NCIS Los Angeles ha coinvolto 1.194.000 spettatori (4.2%), mentre N.C.I.S. New Orleans 894.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto 1.358.000 spettatori (5.7%), mentre su Rai3 Che Tempo Che Fa ha interessato 2.622.000 spettatori agli ascolti con il 9.6%. Su Rete4 …continuavano a chiamarlo Trinità totalizza 1.186.000 spettatori (5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.859.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 1.130.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Su Tv8 MasterChef 9 segna 625.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Via Poma – Un caso irrisolto è seguito da 360.000 spettatori con l’1.5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 5.211.000 spettatori pari al 18.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.595.000 spettatori con il 12.8%. Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.225.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Presentazione Che Tempo Che Fa interessa 2.115.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.334.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.202.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 620.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 412.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.545.000 spettatori pari al 15.9%, mentre L’Eredità è visto da 4.869.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.551.000 spettatori (11.8%), mentre RiCaduta Libera ha convinto 3.696.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 90° Minuto – La Tribuna ha conquistato 942.000 spettatori (4.4%), mentre 90° Minuto ha raccolto 1.358.000 spettatori (5.7%).

