ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 30 ottobre 2022? Su Rai 1 è andato in onda Mina Settembre. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 La battaglia di Hacksaw Ridge. Su Canale 5 Greenland. Su Italia 1 Le Iene presentano – Inside. Su La7 Non è L’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 30 ottobre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 30 ottobre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha conquistato 4.241.000 spettatori pari al 24.7 per cento di share. Su Canale 5 Greenland ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari al 10.9 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 801.000 spettatori (4.2 per cento) e Blue Bloods di 551.000 (3 per cento). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5.2 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4 per cento e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 (7.3 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4.8 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 3.8 per cento con 510.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno segna il 22.8 per cento con 4.340.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.532.000 spettatori con uno share del 13.3 per cento. Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 956.000 spettatori nella prima parte (5.1 per cento) e a 895.000 (4.7 per cento) nella seconda. Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Faè la scelta di 1.481.000 spettatori con l’8 per cento di share. Su La7 In Onda sigla il 3.8 per cento con 718.000 spettatori.