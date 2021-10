Aquaman: trama, cast e streaming del film

Stasera, 26 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Aquaman, film del 2018 diretto da James Wan. Basata sul personaggio di Aquaman della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner; è il sesto film del DC Extended Universe (DCEU). Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, il film è interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe e altri importanti attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1985, ad Amnesty Bay, nel Maine, il guardiano del faro Thomas Curry incontra una donna che si fa chiamare Atlanna. Quest’ultima è la regina di Atlantide, e ne è sfuggita per evitare di sposarsi con Barox, futuro re di Atlantide. Thomas e Atlanna si innamorano, si sposano e danno alla luce un figlio, Arthur Curry. Un giorno i tre vengono attaccati dalle guardie di Atlantide, che vogliono portare via Atlanna. Dopo lo scontro, da cui escono vincenti, Atlanna è costretta a scappare, lasciando Arthur nelle mani di Thomas. Nel presente, subito dopo la battaglia contro Steppenwolf e il suo esercito, Arthur continua la sua vita e la sua lotta contro il crimine sotto anonimato. Un giorno, Arthur affronta un gruppo di pirati che tentano di dirottare un sottomarino nucleare russo. Dopo aver ingaggiato uno scontro con David Kane e suo padre Jesse Kane, quest’ultimo rimane incastrato sotto un missile. Dopo aver chiesto al figlio di mettersi in salvo e lasciare il sottomarino in procinto di affondare, Jesse si suicida facendo esplodere una granata e David, allora, giura vendetta. La sera, mentre lascia un pub insieme a suo padre, Arthur viene raggiunto da Mera, incontrata durante la battaglia contro Steppenwolf, che gli chiede di andare con lei ad Atlantide. Arthur, però, considera gli atlantidei responsabili della morte di sua madre, giustiziata a causa del di lei tradimento.

Aquaman: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Aquaman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Amber Heard: principessa Mera

Willem Dafoe: Nuidis Vulko

Yahya Abdul-Mateen II: David Kane / Black Manta

Temuera Morrison: Thomas Curry

Nicole Kidman: regina Atlanna

Patrick Wilson: re Orm

Dolph Lundgren: re Nereus

Otis Dhanji: Arthur Curry da bambino

Ludi Lin: Murk

Michael Beach: Jesse Kane

Randall Park: dott. Stephen Shin

Djimon Hounsou: re Ricou

Graham McTavish: re Atlan

Streaming e tv

Dove vedere Aquaman in diretta tv e live streaming? Il film – come detto – va in onda stasera, 26 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.