Antonino Spadaccino è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Antonino Spadaccino è fidanzato? Il cantante è ospite questo pomeriggio della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1. Da tempo ha fatto coming out svelando di essere gay. L’artista inoltre da qualche anno deve affrontare la malattia della madre, che soffre di Alzheimer. Antonino è molto riservato sulla sua vita privata. Ospite di Verissimo, ha raccontato: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”.

Nell’intervista a Silvia Toffanin ha aggiunto che per superare il trauma “ho spostato il pensiero da cosa nascondeva quella persona a ‘che cosa gli ho dato io, però?’. Io ho avuto amore addirittura per due cuori, quindi sono sicuro di quello che posso fare. Ho trovato il lato positivo della medaglia e adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza”. Ora come ora “c’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”. Di chi si tratta? Non lo sappiamo!