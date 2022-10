Chi è Antonino Spadaccino, concorrente di Tale e Quale Show 2022: Amici, cantante, fidanzato, età

Antonino Spadaccino è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022, il programma in onda su Rai 1 ogni venerdì con la conduzione di Carlo Conti. Cantante noto per aver vinto Amici, ha già ben figurato in queste prime puntate di tale e quale, vincendo la classifica. In Italia non ha finora avuto il successo che meritava, mentre è molto popolare all’estero, dove ha vinto anche importanti concorsi. Tempo fa ha dichiarato di essere gay. Ma chi è Antonino Spadaccino, concorrente di Tale e Quale Show 2022? Scopriamolo insieme.

Carriera, età, lavoro, cantante, canzoni, Amici

Nato a Foggia il 9 marzo 1983, è conosciuto semplicemente come Antonino. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti. Ha imparato a cantare da autodidatta, avvicinandosi alla musica grazie al padre. Il concorrente di Tale e Quale Show 2022 ha partecipato così a diversi concorsi. La svolta arriva nel 2004, quando entra nella scuola di Amici, arrivando a vincere quell’edizione del talent.

Una competizione che gli permette di duettare con importanti artisti del mondo della musica: da Gino Paoli a Lucio Dalla, da Ornella Vanoni a Michael Bublé. Uscito da Amici, pubblica il suo primo singolo, dal titolo “Ce la farò” e, nel 2006, l’album che porta il suo nome: “Antonino”. Nel 2008 segue il suo secondo album, “Nero indelebile”. Nel 2009 partecipa allo spin-off dello show della De Filippi: “Amici – La sfida dei talenti” e successivamente prende parte con successo ad alcuni concorsi canori europei, come il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag (Cerbul de Aur), a Brașov (Romania) e il Festival internazionale della Musica di Çeşme, in Turchia.

Nel 2011 vince “Io ci sono”, concorso indetto proprio da Amici dove poi tornerà nel 2012, nell’edizione dedicata ai Big. Ha partecipato anche ad X-Factor UK ricevendo i complimenti di Robbie Williams, Louis Tomlinson e Simon Cowell. Nel 2011 Antonino pubblica l’album “Costellazioni” e nel 2012 “Libera quest’anima”. Nel 2014 ha il ruolo di coach nello show di Rai 1 “La pista”, condotto da Flavio Insinna. Nel 2016 partecipa insieme a Emma Marrone alla prima edizione di “Bake Off Italia Celebrity Edition”: i due si laureano campioni. La carriera di Antonino negli ultimi anni è stata segnata da alti e bassi, con poche opportunità per farsi apprezzare dal grande pubblico. Ora la grande occasione di Tale e Quale Show, dove sin dalle prime puntate ha stupito e vinto, mettendo in mostra la sua voce.

Chi è Antonino Spadaccino: la vita privata

Molto riservato, nel corso del 2016, mediante il suo profilo Instagram ufficiale Antonino ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. Durante la presentazione di “Nottetempo”, Antonino si è detto favorevole alle unioni civili: “Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi”. Non sappiamo se al momento il concorrente di Tale e Quale Show 2022 abbia un compagno o meno.