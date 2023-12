Chi è Annamaria Gallo, la moglie di Nino D’Angelo ospite a Domenica In

Chi è la moglie di Nino D’Angelo? Il grande cantante napoletano è sposato con Annamaria Gallo, la sua compagna di vita. I due si sono conosciuti e sposati giovanissimi. Sono insieme da oltre 40 anni e hanno 2 figli, Antonio, nato proprio all’inizio della loro relazione, nel 1979, e Vincenzo. Nino D’Angelo ha detto più volte che sua moglie gli è stata vicina nei momenti peggiori, anche quando aveva la depressione ed era vicino al suicidio.

Annamaria D’Angelo non fa parte del mondo dello spettacolo. Si dedica alla casa, prima ai figli e ora ai nipotini (ben 4). Pare che sia stato proprio suo padre, in un primo momento, ad aiutare Nino D’Angelo a inizio carriera: lui, infatti, era autore di canzoni e iscrisse il giovane ‘caschetto biondo’ a un festival amatoriale. Si sono sposati a 18 anni, prima però hanno fatto la “fuitina”, con Annamaria che rimase incinta: “Dovetti nascondermi da mia nonna, perché tutti mi volevano picchiare, in quanto avevo fatto un guaio troppo grosso. Ce l’avevano tutti con me, sia i miei che i suoi parenti”.

“Da adulti il nostro amore è ancora più bello, ha sottolineato Nino D’Angelo. Attualmente chiedo più spesso del solito ad Annamaria come stia. Le dico sempre che devo morire prima di lei, perché senza Annamaria io non sarei nessuno”. Nino D’Angelo e la moglie si sono conosciuti a un matrimonio: “Io avevo 17 anni e lei solo 12. Cantavo ai matrimoni, lei mi venne incontro, non disse nulla, ma aveva una tale grazia che pensai: ‘Non ho mai visto niente di più bello, non so come e quando, ma la sposerò…” . E aggiunge: “Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme”.

La donna è stata molto vicina all’artista quando ha dovuto affrontare un periodo di depressione: “Che bella vita ho avuto: ho trovato la donna della vita e non mi ha mai dato problemi. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato!” Il cantante ha inoltre aggiunto di esserle stato sempre fedele.