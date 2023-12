Chi sono gli ex mariti di Anna Oxa: la cantante ospite a Domenica In si è sposata tre volte

Anna Oxa, ospite oggi a Domenica In e che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023, ha avuto tre ex mariti. Artista dalla voce straordinaria e dal talento unico, Anna Oxa si è sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani (1982 – 1989), la seconda con Behgjet Pacolli (1999 – 2002), imprenditore e politico kosovaro, la terza con Marco Sansonetti (2006 – 2008), una sua ex guardia del corpo. In tutti e tre i casi ha poi divorziato.

Anna ha avuto anche una storia d’amore importante con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim. Ma entriamo nel dettaglio dei mariti avuti da Anna Oxa, cantante in gara a Sanremo 2023.

Franco Ciani, musicista, produttore e autore, è stato il primo marito della cantante. Un matrimonio celebrato quando ancora l'artista era appena ventenne, durato dal 1982 al 1989, gli anni in cui per la cantante è esplosa la sua grande carriera. Franco è stato un importante produttore musicale, musicista e autore di successi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Dopo il divorzio tra i due è continuato il sodalizio professionale. Franco Ciani è stato infatti autore di successi che hanno cambiato non solo la carriera della cantante, ma anche la storia della musica italiana. Tra questi sua è Ti Lascerò, brano cantato da Anna in coppia con Fausto Leali e canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1989, ma anche È Tutto un Attimo, altro grande successo della Oxa cantata sempre sul palco dell’Ariston nel 1986. Il 3 gennaio 2020 Franco Ciani si è tolto la vita.

Gianni Belleno, batterista e fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, è stato accanto alla cantante per dieci anni, dal 1989 al 1999, anni in cui cui dal loro amore sono nati gli unici figli della Oxa, Francesca e Qazim. Nel 2009 è stato denunciato dall’artista per violazione degli obblighi di assistenza familiare in quanto non versava l’assegno per il mantenimento dei figli pattuito con i giudici. È stato condannato e ha scontato 6 mesi di carcere.

Behgjet Pacolli è l’uomo che Anna ha sposato appena finita la relazione con il padre dei suoi due figli. Una storia durata dal 1999 al 2002, di cui la cantante parla raramente. Il suo ex marito è un imprenditore e politico kosovaro. La terza volta all’altare per Anna Oxa è stata con Marco Sansonetti una sua ex guardia del corpo. Il matrimonio è durato appena due anni, dal 2006 al 2008.