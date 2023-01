Angelus Capodanno 2023 Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere il 1 gennaio

Oggi, domenica 1 gennaio 2023, Papa Francesco svolge in occasione del primo giorno del nuovo anno l’Angelus per ringraziare Dio di questo 2023. Appuntamento da San Pietro alle ore 12, come ogni domenica, per l’Angelus di Capodanno 2023. Il Pontefice alle 10 celebra all’interno della Basilica la Messa del 1 gennaio, data in cui la Chiesa festeggia la Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace. A seguire la recita dell’Angelus con Papa Francesco. Ma dove vedere l’Angelus di Capodanno 2023 di oggi in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Potete collegarvi su Rai 1 per l’Angelus di Papa Francesco oggi, 1 gennaio 2023, domenica di Capodanno, primo giorno del nuovo anno, alle ore 12, con la diretta da Piazza San Pietro. Oltre che su Rai 1 sarà possibile seguire la preghiera dell’Angelus anche su Tv2000. Ricordiamo che prima, alle 10, c’è la Messa sempre presieduta dal Pontefice.

Angelus Capodanno 2023 Papa Francesco streaming live

Se non siete a casa potete seguire l’Angelus di Papa Francesco di Capodanno in streaming su Rai Play e su Tv2000, collegandovi all’apposito sito. Inoltre la diretta del rito sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube.