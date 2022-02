Angela, il testo della canzone di Checco Zalone ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo di Angela, la canzone di Checco Zalone ospite oggi – 2 febbraio 2022 – al Festival di Sanremo 2022? Di seguito le parole del brano:

Se mi chiedi chi è,

la ragazza per me

Angela io dico te

Se mi chiedi chi è,

il ragazzo per te

Angela io dico me

Se mi chiedono a me

io ti do due belle gnocche in cambio di Angela

io dico no, no

Ma cosa vuoi da me, se anzichè il caffè

io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

faccio la pipì, faccio la pupù

ma con la mia mente sto costantemente ad Angela

Ma cosa vuoi da me, trovimela te

una così bella e così immensemente Angela

Angela, amore mio

io e te per sempre insieme

sia nella brutta che nella cattiva sorte amore

Amore, io avrò cura di te

ma no com a quella, Franco Battiato, la cura, a chiacchiere

no Angela, io pagherò

pagherò i migliori dottori per curare le malattie

che ti colpiranno, perchè le malattie arrivano

ragazzi non dobbiamo nascondercelo

ma saremo in due a curarle le TUE malattie

e guadanche saranno loro ad averla vinta su di te

tu non dovrai mai tèmerle, mai, mai o mia bella

la spingo io la carrozzella Angela

Ma cosa vuoi da me, se anzichè il caffè

io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

ami solo me, spositi con me

che in viaggio di nozze io ti porto a…Losangela

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Angela, la canzone di Checco Zalone ospite oggi al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.