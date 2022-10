Chi è Andrea Dianetti, il concorrente di Tale e Quale Show 2022

Chi è Andrea Dianetti, il concorrente di Tale e Quale Show 2022 in onda il venerdì sera su Rai 1? Andrea Dianetti nase a Roma il 9 maggio del 1987. E’ un attore, regista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Intraprende i primi studi frequentando corsi di danza e d’arte drammatica e iniziando la sua carriera in teatro. Entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, per ritornare da attore professionista nel 2007. Negli anni successivi interpreta vari ruoli in sitcom e fiction, sia come personaggio fisso che come protagonista di puntata come: Camera Café, La ladra, I Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Nel 2009 Andrea Dianetti è co-conduttore, insieme a Carolina Benvenga, del programma Cartoon Network Studios, in onda sul canale Cartoon Network e nel 2010 su Boing. In contemporanea, duetta nel singolo Come nessuno con la cantante Alexia (2009). Non abbandona però il teatro, debuttando in scena nel 2006 con il musical Lungomare. A soli 19 anni scrive, dirige e interpreta il one-man-show Zitto sa… o non ti televoto, che partendo nel 2007 da Roma, raggiunge Firenze e Milano. Dal 2007 al 2008 è tra i protagonisti del musical di successo A un passo dal sogno, nel 2010 è nel cast principale di Svegliati e sogna, musical con Rossana Casale per la regia Marco Mattolini, nel 2011 scrive e interpreta la sua prima commedia teatrale Nemmeno un uragano, e nel 2012 e 2013 è in scena con Luis il musical diabolico con il ruolo del diavolo. Sempre nel 2013 è a teatro con Nessuno, deciso atto di accusa contro ogni forma di guerra, scritto da Massimiliano Bruno. Alla fine del 2013 è il protagonista della commedia Il sesso di colpa, mentre tra febbraio e marzo 2014 è in scena con un atto unico E poi quella sera… sarà stato il ’72.

Continua la sua formazione artistica, frequentando il Gloria Gifford Conservatory, il Laboratorio teatrale cinematografico di Massimiliano Bruno, che lo porterà sul palco, con lo spettacolo teatrale Paspartù e l’Atelier di Giorgio Albertazzi, con il quale nel 2011 sarà in scena con lo spettacolo teatrale Aforismi e Peperoncino. Dal 2010, studia con Roberto Chevalier e si dedica al doppiaggio, lavorando in serie come CSI: Scena del crimine, CSI: NY, CSI: Miami. Nel 2013 presta la voce a Jonathan il protagonista di Galis una serie Tv in onda su Planet Kids di Sky e a Yo-Yo Santos uno dei protagonisti del film del 2013 Gli stagisti.

Andrea Dianetti approda nel mondo del cinema nel 2008 con i film Tempo di reazione e Un attimo sospesi, e nel 2010 con Una cella in due con Enzo Salvi. Nel 2012 ritorna sul grande schermo con il film Dimmi che destino avrò, presentato in anteprima al Torino Film Festival, e con il cortometraggio Solo un bacio presentato al Giffoni Film Festival. Insieme a Ricky Tognazzi e Francesco Pannofino è nel cast di E la vita continua, cortometraggio del 2012, di Girolamo Sirchia, con la regia di Pino Quartullo, sulla donazione degli organi, che viene presentato nel corso della 69esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e per il quale riceve un Premio come miglior attore non protagonista.

Nel 2013, insieme a Diana Del Bufalo, partecipa, come inviato speciale dal backstage al Summer Festival 2013. A partire dal novembre 2017 collabora al programma Detto fatto su Rai 2. Nel 2018 inizia il film ad episodi Din Don – Una parrocchia in due, Din Don – Il ritorno e Din Don – Un paese in due nel ruolo di co-protagonista, mentre dal 2019 gira le prime quattro stagioni della sitcom Ricci e Capricci in onda su La5 nel ruolo di protagonista. Nel 2021 ha condotto Isola Party insieme a Valeria Angione in streaming sul portale Mediaset Infinity. Dal 15 marzo al 3 maggio 2022 conduce insieme Dayane Mello Pupa Party, web-serie legata a La pupa e il secchione trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ora l’avventura a Tale e Quale Show 2022 condotto da Carlo Conti.