Andiamo a quel paese: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Andiamo a quel paese, film del 2014 diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salvo e Valentino sono due amici. Senza lavoro e cacciati da casa, si aggrappano all’unica speranza di un contatto con l’onorevole La Duca per avere una raccomandazione e insieme alla moglie di Salvo, Donatella, e alla loro figlia Adele, tornano al paese natale di Donatella e Valentino – Monteforte – per ritrovare una casa e soprattutto per farsi aiutare economicamente dalla pensione della madre di lei. Il paesino, un tempo fiorente per il commercio delle arance, è ora economicamente depresso e le pensioni maturate dagli anziani sono rimaste l’unica fonte di reddito. Salvo si trova quindi costretto a convivere non solo con la suocera, ma anche con la zia Carmela.

L’unico argomento che lo porta ad accettare la convivenza è la (piacevole) scoperta che anche la zia percepisce una cospicua pensione. Valentino, nel frattempo, ritrova Roberta, figlia del brigadiere della locale stazione dei Carabinieri, con la quale aveva avuto in passato una storia d’amore troncata dal giovane prima di partire per Palermo.

Salvo, intanto, continuando a ragionare sul numero considerevole di parenti anziani con pensione della moglie, considera l’idea di accoglierli tutti e quarantotto in casa e farsi delegare al ritiro delle pensioni; il meccanismo funziona per un anno, finché in rapida successione alcuni degli anziani conviventi muoiono e altri se ne vanno, intimoriti dal superstizioso dubbio che sia quella casa a portare alla morte, finchè resta con loro solo zia Lucia. La signora è vitale, ma l’età avanza e Salvo deve pensare a come perpetuare il beneficio economico; così decide di farla sposare con Valentino, il quale ne rimane così sconvolto da litigare con lui.

Andiamo a quel paese: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Andiamo a quel paese, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Tiziana Lodato: Donatella

Lily Tirinnanzi: zia Lucia Passantino

Fatima Trotta: Roberta

Francesco Paolantoni: brigadiere

Maria Vittoria Martorelli: Adele

Mariano Rigillo: padre Benedetto

Nino Frassica: barbiere

Christian Maggio: sé stesso

Ludovico Caldarera: Carmelo

Giancarlo Ratti: padre Raffaele

Orio Scaduto: procuratore della Repubblica

Lucia Guzzardi: madre di Donatella

Salvatore La Lota: zio Pasquale

Streaming e tv

Dove vedere Andiamo a quel paese in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.