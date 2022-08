Amore, matrimoni e altri disastri: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda Amore, matrimoni e altri disastri su Rai 1. Il film è una commedia di genere sentimentale uscita nel 2020 e diretta da Dennis Dugan. Il cast è hollywoodiano poiché la protagonista è Diane Keaton. La pellicola dura 96 minuti. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Essendo un cast corale, le trame sono diverse e racconta la storia di diverse coppie. Jessie ad esempio è una wedding planner che un giorno si ritrova al centro di un video virale ad una festa di matrimonio dopo essere stata coinvolta in un lancio col paracadute. Diventata famosa, viene chiamata per organizzare le nozze del sindaco di Boston. Ad aiutarla ci sarà Lawrence, suo collega più rigoroso e maturo che nel frattempo ha conosciuto Sara, una ragazza non vedente della quale si innamora.

Amore, matrimoni e altri disastri: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di Amore, matrimoni e altri disastri. Ecco l’elenco degli attori che fanno parte del film:

Jeremy Irons

Diane Keaton

Andrew Bachelor

Maggie Grace

Diego Boneta

Dennis Dugan

Todd Stashwick

Jesse McCartney

Chandra West

Richard Kline

Veronica Ferres

Caroline Portu

Streaming e TV

Dove vedere Amore, matrimoni e altri disastri in streaming e TV? Il film va in onda martedì 16 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.