Amore, cucina e curry è un film del 2014 diretto da Lasse Hallström, trasposizione cinematografica del romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano scritto da Richard C. Morais. Famosa per le sue frasi e la sua trama, la pellicola va in onda oggi, giovedì 24 settembre 2020, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Ecco alcune delle frasi più belle del film.

Frasi

I piatti sono memoria Dovunque ci sia famiglia, quella è casa Hassen: Marguerite, sono felice che i freni si siano rotti qui Perché Madame forse duecento anni sono un po’ troppi Madame Mellory: Ma perché cambiare una ricetta che ha duecento anni? Madame Mellory: Ieri sera abbiamo servito questo: un avvilente asparago stracotto

Amore, cucina e curry: Trama

La famiglia Kadam di Mumbai decide di intraprendere un viaggio in Europa alla ricerca di una vita migliore. Arrivati nel piccolo paese di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia, la famiglia decide di aprire un ristorante utilizzando le loro tradizioni culinarie. Il giovane Hassan si dimostra uno chef provetto, ma il ristorante di famiglia si ritrova a fare concorrenza al Le Saule Pleureur di proprietà dell’austera Madame Mallory, chef di fama internazionale premiata dalla Guida Michelin. Inizia così una “guerra” culinaria e culturale tra due diverse realtà, ma con il tempo inizia una forte amicizia e Madame Mallory guiderà Hassan verso i segreti della cucina francese.

Streaming e tv

Dove vedere Amore, cucina e curry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 24 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre e 102 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (prima bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la commedia grazie alla funzione on demand.

