Amore, cucina e curry: il cast del film, attori

Stasera su Rai 2 va in onda Amore, cucina e curry, film del 2014 diretto da Lasse Hallström su una sceneggiatura di Steven Knight. Ad interpretarlo attori come Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon. Ma vediamo insieme il cast completo, tutti gli attori, di Amore cucina e curry. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio con l’elenco degli attori e i rispettivi ruoli:

Helen Mirren: Madame Mallory

Om Puri: Papà

Manish Dayal: Hassan

Charlotte Le Bon: Marguerite

Amit Shah: Mansur

Farzana Dua Elahe: Mahira

Dillon Mitra: Mukthar

Michel Blanc: Sindaco

Shuna Lemoine: Moglie del Sindaco

Clément Sibony: Jean-Pierre

Juni Chawla: Mama

Rohan Chand: Hassan da bambino

Vincent Elbaz: Paul

Alban Aumard: Marcel

Matyelok Gibbs: Lady Shepherd

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Amore, cucina e curry, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 24 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (verisione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (prima bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la commedia grazie alla funzione on demand.

