Amore Criminale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti su Rai 3 con la nuova stagione che parte da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20? Ecco la risposta: in tutto andranno in onda 6 puntate: la prima giovedì 22 aprile 2021; la sesta e ultima il 27 maggio. La trasmissione racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Rai 3 (ore 21,20).

Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quarta puntata: giovedì 13 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quinta puntata: giovedì 20 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Sesta puntata: giovedì 27 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amore Criminale? Ogni episodio inizierà alle ore 21,20 (circa) e avrà una durata di circa 2 ore (pubblicità incluse). A seguire sempre su Rai 3 ci sarà lo spin-off Sopravvissute, condotto da Matilde D’Errico, che invece racconterà le storie di donne che si sono salvate dalle violenze del loro uomo.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Amore Criminale, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma di Veronica Pivetti, come detto, va in onda ogni giovedì in prima serata a partire dal 22 aprile 2021 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

