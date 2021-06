Amore a seconda vista: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 8 giugno 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Amore a seconda vista, una commedia sentimentale francese diretta da Hugo Gélin e con protagonisti François Civil, Joséphine Japy e Benjamin Lavernhe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Amore a seconda vista? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Raphael (François Civil) è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come scrittore di bestseller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia (Joséphine Japy), sua moglie da 10 anni. Con lei infatti è stato amore a prima vista! Una mattina, però, Rapahel si risveglia improvvisamente in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media, non sa più giocare a ping pong e Olivia è sposata con un altro uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza quanto lei sia importate per lui ed è pronto a tutto pur di farla rinnamorare “per la prima volta”.

Amore a seconda vista: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amore a seconda vista, ma qual è il cast completo del film? Protagonisti della commedia francese del 2021 in onda su Sky Cinema Uno sono François Civil e Joséphine Japy. Il cast è completato da Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour, Edith Scob, Juliette Dol, Samir Boitard, Christian Benedetti, Guillaume Bouchède, Anne-Valérie Payet, Raphael von Blumenthal, Bertrand Combe, Guillaume Mélanie e Sonia Nini.

Trailer

Ecco il trailer in italiano del film stasera su Sky Cinema e in streaming su NOW (titolo originale “Mon Inconnue”, La mia sconosciuta).

Streaming e tv

Dove vedere Amore a seconda vista in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.