Perché Amici oggi pomeriggio non va in onda: il motivo, domenica 19 marzo 2023

Perché Amici non va in onda oggi, domenica pomeriggio, 19 marzo 2023? Il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Amici si è concluso la scorsa settimana. Da ieri, 18 marzo, infatti è iniziato il Serale di Amici, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, ovviamente con la conduzione di Maria De Filippi. Ecco perché oggi pomeriggio Amici non va in onda. L’appuntamento imperdibile con il serale è per ogni sabato in prima serata dalle 21.25 circa su Canale 5. Amici torna anche nel daytime dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, subito dopo Uomini e Donne.

Le squadre e i concorrenti

Abbiamo visto perché Amici oggi non va in onda, ma chi sono i concorrenti e le squadre del serale? Una giuria totalmente rinnovata e composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Di seguito i concorrenti. I cantanti sono: NDG e Cricca per il team di Lorella Cuccarini, Federica e Wax per il gruppo di Arisa, Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi. I ballerini ammessi sono: Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano, Maddalena, Samu e Megan per la squadra di Emauel Lo, Mattia e Alessio per Raimondo Todaro.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni con il daytime alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.