Amici oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio di programmazione | 8 dicembre 2021

Perché oggi non va in onda Amici? Il daily con il talent di Maria De Filippi questo pomeriggio, 8 dicembre 2021, non viene trasmesso per rispetto della festività odierna, quella dell’Immacolata. Oggi infatti salta anche il classico appuntamento con Uomini e Donne. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Confermato invece l’appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip. Il daily di Amici, con le avventure dei ragazzi della scuola, tornerà regolarmente in onda domani, 9 dicembre, su Canale 5 alle 16.10. Oggi invece al posto di Uomini e Donne e Amici viene trasmesso il film natalizio Operation Christmas. Amici inoltre tornerà regolarmente domenica, 12 dicembre, con il seguitissimo appuntamento settimanale.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.