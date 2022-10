Perché il daytime di Amici oggi – 31 ottobre 2022 – non va in onda: il motivo

Perché il daytime di Amici oggi, lunedì 31 ottobre 2022, non va in onda su Canale 5 come da programma? Ve lo diciamo subito: lo stop del programma è stato dettato dal Ponte di Ognissanti (1 novembre). Queste sono infatti giornate in cui molte persone non lavorano e sono quindi fuori casa, magari in vacanza. Per questo si è scelto di interrompere momentaneamente la messa in onda del reality. Niente puntata quindi né oggi, 31 ottobre, né domani, 1 novembre. Al loro posto andranno in onda dei film.

Quando torna

Ma quando torna in onda il daytime di Amici 2022? Niente panico: lo show di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 mercoledì 2 novembre 2022 al solito orario (16,10).

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.